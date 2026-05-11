Lontano qui | Shatila una camminata urbana per disorientarsi
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Deriva narrativa con Jean Genet. Lontano, qui: Shatila è una camminata urbana in cui invitiamo i partecipanti a dis-orientarsi, a guardare luoghi conosciuti con occhi nuovi o, al contrario, a farsi sorprendere da luoghi a cui si è passati accanto mille volte senza mai alzare lo sguardo. Proviamo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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