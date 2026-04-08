Cina il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti Internet

In Cina, nella provincia di Hainan, è stato lanciato ieri un razzo vettore Long March-8. A bordo del razzo ci sono 18 satelliti destinati a reti Internet. L'operazione è stata condotta con successo e ha coinvolto il lancio di più satelliti contemporaneamente. La missione è stata effettuata da un sito di lancio della regione insulare meridionale.

WENCHANG (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 21:32 (ora di Pechino) dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan. Ha collocato con successo nell’orbita prevista i carichi utili, ovvero il settimo lotto di satelliti di rete per la costellazione Qianfan.(ITALPRESS). -Foto Xinhua- Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassaWENCHANG (XINHUAITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal... Un viaggio nello spazio tra satelliti e lotta per l’egemoniaEconomia dello spazio in espansione: satelliti e competizione globale attirano le aziende, ma la sfida. Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando nello spazio 18 satelliti Internet. Il razzo è deco ... gazzettadiparma.it Cina: razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8 con a bordo 18 satelliti Internet decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nella provincia meridionale c ... italpress.com