Spazio sfreccia il Long March-6 | nuovi satelliti per l’internet globale

Nelle prime ore di venerdì 10 aprile 2026, la provincia dello Shanxi ha assistito al lancio di un razzo Long March-6. A bordo, sono stati trasportati nuovi satelliti destinati a migliorare la copertura internet a livello globale. L’evento rappresenta un passo avanti nelle attività spaziali di questa regione asiatica. Il lancio è stato seguito da vicino da diverse agenzie e operatori internazionali.

Nelle prime ore di questo venerdì 10 aprile 2026, la provincia dello Shanxi ha ospitato un nuovo tassello dell’espansione tecnologica asiatica. Alle 3:38 del mattino, secondo l’orario locale di Pechino, un vettore della serie Long March-6, con specifiche modifiche tecniche, ha trasportato verso l’alto il ventunesimo gruppo di satelliti destinati a fornire servizi internet in orbita terrestre bassa. Il lancio, avvenuto dal centro spaziale di Taiyuan, ha portato i nuovi apparati nell’orbita pianificata, segnando la 637esima missione compiuta con successo dalla famiglia di razzi Long March. L’accelerazione della connettività globale e il peso dei dati infrastrutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio, sfreccia il Long March-6: nuovi satelliti per l’internet globale Cina, il razzo Long March-8 invia nello spazio nuovi satelliti InternetWENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha lanciato un razzo vettore Long March-8 nella provincia insulare meridionale di Hainan, inviando... La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazioTAIYUAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan,...