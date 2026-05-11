Londra in migliaia a Downing Street per manifestare contro l’antisemitismo

Domenica a Londra, migliaia di persone si sono radunate davanti a Downing Street per partecipare a una manifestazione contro l’antisemitismo. La protesta si è svolta nelle strade del centro cittadino, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e discorsi pubblici. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, con la presenza di forze dell’ordine che hanno monitorato l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica migliaia di persone si sono radunate davanti a Downing Street, a Londra, per protestare contro l’antisemitismo. I manifestanti, sventolando bandiere israeliane e britanniche, oltre a striscioni e bandiere contro l’Iran, hanno chiesto al governo britannico di fare di più per proteggere gli ebrei del Regno Unito dopo l’ultimo caso di un attacco antisemita avvenuto solo alcune settimane fa, quando due ebrei sono stati accoltellati a Londra. Il presunto responsabile, un uomo di 45 anni, è stato accusato di tentato omicidio e la polizia ha definito l’attacco un atto di terrorismo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, in migliaia a Downing Street per manifestare contro l’antisemitismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Londra, incendio doloso in ex sinagoga: indaga l’antiterrorismo. Vertice a Downing Street su antisemitismo(Adnkronos) – La polizia antiterrorismo sta indagando su un incendio doloso appiccato questa mattina in un'ex sinagoga a Tower Hamlets, nella zona... Zelensky ricevuto da premier britannico Starmer a Downing Street, a Londra – Il video(Agenzia Vista) Londra, 17 marzo 2026 Il Presidente ucraino Zelensky ricevuto dal premier britannico Keir Starmer a Downing Street, a Londra. Argomenti più discussi: Regno Unito al voto del 7 maggio: Starmer sotto pressione tra Labour fragile, Reform e Verdi in ascesa; Dalle sinagoghe di Londra alle scuole materne di New York: gli attacchi antisemiti si intensificano su entrambe le sponde dell’Atlantico; Londra, incendio doloso in ex sinagoga: indaga l'antiterrorismo. Vertice a Downing Street su antisemitismo. Probabilità di progressione all'interno del MOJ/del servizio civile più ampio. reddit