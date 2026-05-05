Londra incendio doloso in ex sinagoga | indaga l’antiterrorismo Vertice a Downing Street su antisemitismo

Le forze dell'ordine stanno indagando su un incendio doloso che questa mattina ha interessato un'ex sinagoga nella zona orientale di Londra. La polizia antiterrorismo ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell'incendio. Nel frattempo, si è tenuto un incontro a Downing Street per discutere di episodi di antisemitismo nella regione.

(Adnkronos) – La polizia antiterrorismo sta indagando su un incendio doloso appiccato questa mattina in un'ex sinagoga a Tower Hamlets, nella zona orientale di Londra. La polizia metropolitana ha spiegato che i suoi agenti sono intervenuti alle 5:16 di questa mattina dopo la segnalazione di un incendio che ha causato lievi danni a un cancello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Incendio doloso alle ambulanze ebraiche di Londra: l'antisemitismo torna a far pauraQuattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita. Furgone di onoranze funebri in fiamme: si indaga su incendio dolosoTempo di lettura: < 1 minutoUn furgone appartenente a un’impresa di onoranze funebri è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dissidenti all’estero e rappresaglia per Khamenei, ecco la ‘guerra ombra’ dell’Iran; Basi Usa e attacchi all'Italia, dall'Armenia la risposta di Meloni a Trump: Accuse non corrette. Incendiate quattro ambulanze di un ente ebraico a Londra: la polizia indaga per antisemitismoLa polizia britannica ha dichiarato che sta indagando su un sospetto incendio doloso come crimine di odio antisemita, dopo che quattro ambulanze gestite dai volontari di un'organizzazione benefica ebr ... it.euronews.com Londra, due arresti per l'incendio doloso antisemitaDopo l'incendio doloso di quattro ambulanze appartenenti a un'organizzazione ebraica di Londra, poi rivendicato dal Movimento Islamico del Popolo della Mano Destra, la polizia britannica ha ... iltempo.it 04/05/1979 - Margaret Thatcher nominata primo ministro raggiunge la sede di Downing street a Londra - #accaddeoggi x.com Tony Blair conquistò Downing Street con una vittoria schiacciante, regalando al Labour la maggioranza più ampia della sua storia dopo diciotto anni di dominio conservatore. Il giovane leader quarantatreenne, sorriso contagioso e slogan "New Labour, New B - facebook.com facebook