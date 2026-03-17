Zelensky ricevuto da premier britannico Starmer a Downing Street a Londra – Il video

Il presidente ucraino è stato ricevuto dal premier britannico a Downing Street a Londra. L'incontro si è svolto il 17 marzo 2026 e il momento è stato documentato da un video pubblicato dall’Agenzia Vista. Nessuna altra informazione sulle discussioni o sulle dichiarazioni rilasciate durante l'incontro.

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