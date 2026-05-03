Verona blitz della Polizia | autovelox e controlli in città dal 4 maggio

La Polizia di Verona ha annunciato un’intensificazione dei controlli stradali a partire dal 4 maggio, con l’installazione di autovelox in alcune zone della città. In particolare, gli agenti saranno presenti tra via Galvani e la Tangenziale, dove saranno posizionati i dispositivi per il rilevamento della velocità. Durante la settimana, diversi mercati rionali riceveranno la presenza delle forze dell’ordine per verifiche e controlli di sicurezza.

? Cosa scoprirai Dove si troveranno esattamente gli autovelox tra via Galvani e la Tangenziale?. Quali mercati rionali saranno presidiati dagli agenti durante la settimana?. Quando saranno attivi i controlli telelaser nelle vie di quartiere?. Come cambierà la sicurezza nei parchi con l'Ufficio Mobile di Prossimità?.? In Breve Controlli autovelox attivi su via Galvani, Binelunghe, Forte Tomba, Belfiore, San Michele e Badile.. Postazione fissa con autovelox operativa in Tangenziale Nord presso l'uscita Santa Lucia.. Ufficio Mobile nei parchi San Giacomo e Santa Teresa tra il 4 e il 5 maggio.. Presidio mercati rionali di Borgo Venezia, via Poerio, via D.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, blitz della Polizia: autovelox e controlli in città dal 4 maggio Notizie correlate Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della Polizia durante il ponte del Primo maggioMilano, 29 aprile 2026 – Ponte del Primo Maggio con il traffico che si annuncia già in aumento, un meteo che fa ben sperare e inevitabilmente, per la... Autovelox e telelaser a Verona, i controlli dal 16 al 22 febbraioLa polizia locale di Verona prosegue l’attività di prevenzione e controllo della velocità sulle strade urbane, con una nuova settimana di verifiche... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Blitz antidroga dei carabinieri di Villafranca, arrestati due 21enni; Apprensione per Simone Zambrin dopo il blocco israeliano alla Global Sumud Flotilla; Blitz a Trento | arresti e divieti per fermare il crimine in centro; Droga e 20.000 euro | smantellata rete di spaccio di 12 giovani. Polizia locale e Amia, controlli e pulizia ai Bastioni Raggio di SoleControlli della polizia locale di Verona ai Bastioni Raggio di Sole: trovati quattro abusivi, sequestrati circa 50 grammi di hashish. veronaoggi.it Spaccio di droga, blitz della polizia in diverse città del Nord ItaliaE’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato per il contrasto alle piazze di spaccio in diverse città del Nord Italia. A Trento i poliziotti della squadra mobile, in collaborazione con le ... affaritaliani.it Highlights e Gol Juve Verona Le immagini del match facebook #Juve- #Verona diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE x.com