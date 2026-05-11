L’Unicusano Avellino Basket si appresta a disputare una partita fondamentale della stagione. I giocatori Lombardi, Nevola e Di Carlo hanno espresso la volontà di vedere il DelMauro fare la differenza in campo. La squadra si concentra sulla prossima sfida, che si preannuncia come uno degli appuntamenti più significativi del campionato. I tifosi attendono con attesa il risultato di questa sfida cruciale.

Tempo di lettura: 5 minuti L’ Unicusano Avellino Basket si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione. Dopo le prime due sfide disputate al PalaDozza, la formazione biancoverde torna davanti al pubblico amico per Gara 3 della serie playoff contro la Fortitudo Bologna, con l’obiettivo di allungare il confronto e continuare a inseguire un sogno che, fino a pochi mesi fa, sembrava lontano. Le sconfitte maturate in Emilia non hanno spento l’entusiasmo dell’ambiente irpino, anzi. In casa Avellino c’è la convinzione di aver dimostrato di poter competere contro una delle grandi favorite del campionato e che, con qualche dettaglio in più dalla propria parte, la serie possa ancora cambiare direzione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lombardi, Nevola e Di Carlo suonano la carica: “Il DelMauro deve fare la differenza”

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