Lautaro out Thuram tocca a te! Marcus deve dimostrare di fare la differenza anche senza il suo compagne

Lautaro Martínez si infortuna di nuovo, lasciando il reparto offensivo senza il suo principale protagonista. Al suo posto, tocca a Marcus Thuram, che avrà l’opportunità di mostrare le sue capacità e contribuire alla manovra offensiva della squadra. La squadra si prepara a una fase senza il suo attaccante titolare, con Thuram chiamato a confermare le aspettative riposte in lui.

di Stefano Cori Lautaro si ferma ancora, questa volta Marcus Thuram dovrà dimostrare di poter fare la differenza anche senza il Capitano. Quando tutto sembrava volgere per il meglio, vittoria per 5-2 contro la Roma, con ritorno di Lautaro Martinez (decisivo con una doppietta) e conseguente +7 sul secondo posto, come un fulmine a ciel sereno è arrivato un nuovo infortunio per l’attaccante argentino. Il ‘Toro’ ha avuto una ricaduta e dovrà restare fuori per altre 23 partite, i due mesi senza di lui sono stati i più difficili per la stagione nerazzurra. In quel periodo sono però mancate anche le prestazioni di Marcus Thuram. Il francese con il rientro del fido compagno si è ritrovato e domenica scorsa contro i giallorossi ha offerto un’ottima prestazione contornata da 1 gol e 2 assist.🔗 Leggi su Internews24.com

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Canelo deve dimostrare il suo valore dopo la sconfitta di CrawfordNel panorama attuale del pugilato, la consistenza di un campione si misura non solo con i trascorsi, ma con le prestazioni presentate sul ring.