Lombardi e Nevola | Pubblico decisivo al PalaDelMauro

L’Unicusano Avellino Basket ha annunciato che il pubblico giocherà un ruolo fondamentale nelle prossime partite al PalaDelMauro. La squadra si sta preparando per un momento chiave della stagione e ha invitato i tifosi a sostenere la squadra in questa fase decisiva. La società ha comunicato che la presenza dei supporter sarà determinante per l’andamento delle gare. Il club ha anche fatto appello ai tifosi affinché si presentino numerosi allo stadio.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket accende i riflettori sul momento più importante della stagione e lo fa chiamando a raccolta tutta la città. In vista del play-in del 3 maggio al PalaDelMauro, il club biancoverde ha presentato “ Sesto Uomo In Campo ”, un’iniziativa che punta a trasformare il calore del pubblico in un vero fattore decisivo. A guidare la presentazione sono stati il presidente Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola, che hanno tracciato la rotta tra ambizioni sportive e senso di appartenenza. Il numero uno biancoverde ha sottolineato il valore del momento, rilanciando il ruolo dei tifosi: “Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti rispetto allo scorso anno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lombardi e Nevola: “Pubblico decisivo al PalaDelMauro” Notizie correlate Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso: addio al prof Gaspare Nevola