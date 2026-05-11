L’Olimpia è senza nerbo Trento passa e fa festa

Nell'ultima giornata della regular season di basket, Olimpia Milano ha perso contro Trento con il punteggio di 84-74. La squadra ospite ha mostrato maggiore determinazione, portando a casa la vittoria. La partita si è svolta senza particolari incidenti e ha concluso il campionato con una sconfitta per i milanesi, che non sono riusciti a contrastare efficacemente gli avversari.

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BASKET di Sandro Pugliese L’ultima partita di regular season è un po’ amara per un’ Olimpia Milano che esce sconfitta per 84-74 contro un’ Aquila Trento le cui motivazioni erano decisamente superiori. L’Armani sapeva di chiudere terza, i padroni di casa con un successo avrebbero raggiunto i playoff, alla fine è stato questo il valore aggiunto e la Dolomiti Energia ha festeggiato l’accesso ai playoff tra la sue gente. Milano non fa esperimenti, punta sui 12 giocatori che disputeranno i playoff, ma coach Poeta, comprensibilmente, gestisce i minutaggi. Trova 18 punti di Armoni Brooks (34 da 2 e 37 da 3), un Leandro Bolmaro ancora in doppia cifra con 12 (46 da 2 e 44 ai liberi), ma troppo poco dagli ex di turno con Ellis (solo 3 punti e 15 al tiro) e Shields (4 punti con 05 da 3).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Olimpia è senza nerbo. Trento passa e fa festa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina-Lazio 1-0, i viola lottano con il cuore e battono una Lazio senza nerboFirenze, 13 aprile 2026 – Il gol di testa di Gosens e almeno due parate decisive di De Gea consentono alla Fiorentina di battere una Lazio piuttosto... Trento travolge l’Olimpia: vittoria decisiva per i playoff? Punti chiave Come ha fatto Trento a scardinare la difesa milanese nel terzo quarto? Chi ha trascinato l'Olimpia nonostante la gestione dei carichi...