Nel match di ieri, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro l’Olimpia, grazie a un buon livello di gioco nel terzo quarto. La formazione di Trento ha rotto gli equilibri difensivi degli avversari, portando a un vantaggio consistente. Nonostante gli sforzi dell’Olimpia, alcuni giocatori hanno mantenuto una presenza attiva in campo, anche con la gestione dei carichi fisici sotto controllo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa.

? Punti chiave Come ha fatto Trento a scardinare la difesa milanese nel terzo quarto?. Chi ha trascinato l'Olimpia nonostante la gestione dei carichi fisici?. Perché il problema al ginocchio di Nebo preoccupa Coach Poeta?. Quali sono le conseguenze di questo risultato per i playoff?.? In Breve Brooks segna 18 punti e Bolmaro 12 mentre Nebo esce per problema al ginocchio.. Bayehe realizza 14 punti e Mawugbe 12 nella vittoria della Dolomiti Energia.. Milano giocherà contro Reggio Emilia sabato 16 per iniziare i playoff.. Trento si qualifica grazie al vantaggio negli scontri diretti con Varese.. La Dolomiti Energia Trento batte l’Olimpia Milano per 84-74 a casa propria domenica 10 maggio 2026, assicurandosi la qualificazione ai playoff grazie al vantaggio sugli scontri diretti con Varese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento travolge l’Olimpia: vittoria decisiva per i playoff

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