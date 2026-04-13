fiorentina lazio 1 0 i viola lottano con il cuore e battono una lazio senza nerbo

La Fiorentina ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Lazio, grazie a un gol di testa di Gosens. Durante la partita, De Gea ha effettuato almeno due interventi decisivi per mantenere il risultato. La Lazio si è mostrata poco incisiva e imprecisa, mentre i padroni di casa hanno mostrato impegno e determinazione. La gara si è giocata a Firenze, con i viola che hanno portato a casa i tre punti.

Firenze, 13 aprile 2026 – Il gol di testa di Gosens e almeno due parate decisive di De Gea consentono alla Fiorentina di battere una Lazio piuttosto molle e imprecisa. Al contrario i viola, pur gravati da molte assenze, giocano una gara perfetta, ben preparata da mister Vanoli, con il cuore e molta attenzione. Questi tre punti sono preziosissimi in chiave salvezza. https:www.lanazione.itfirenzesportfiorentinafiorentina-lazio-diretta-live-p00xoz45 Vanoli deve fare i conti con le assenze: gli infortunati Kean, Parisi, Fortini e Brescianini. Poi gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e il malconcio Pongracic che va in panchina lasciando il posto a Rugani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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