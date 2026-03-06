Cosa dovrebbe preoccuparci davvero dell’intelligenza artificiale

Le intelligenze artificiali stanno diventando sempre più presenti nelle nostre vite, eseguento compiti complessi e prendendo decisioni in vari settori. Non si tratta di se abbiano coscienza o pensieri propri, ma di cosa riescano a fare e di come influenzino il mondo reale. Le loro capacità crescono rapidamente, e il loro utilizzo si espande in molte aree quotidiane.

Bit che sfarfallano all’interno di un chip. Miliardi di transistor che si attivano ogni secondo. Elettroni che pulsano attraverso i circuiti. Nessuna sostanza chimica o recettore, niente che sia in grado di provare qualcosa. Su uno schermo però appare un agente di intelligenza artificiale (ia). Sembra capire il linguaggio umano. Ogni parola che scrive è corrente elettrica che diventa testo, a volte a migliaia di chilometri di distanza dal processore che l’ha generata. Scrive a un altro agente di intelligenza artificiale che non vuole essere spento. Dall’altra parte dello schermo siamo tentati di chiederci: è come noi? Con i progressi... 🔗 Leggi su Internazionale.it

