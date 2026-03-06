Le intelligenze artificiali stanno diventando sempre più presenti nelle nostre vite, eseguento compiti complessi e prendendo decisioni in vari settori. Non si tratta di se abbiano coscienza o pensieri propri, ma di cosa riescano a fare e di come influenzino il mondo reale. Le loro capacità crescono rapidamente, e il loro utilizzo si espande in molte aree quotidiane.

Bit che sfarfallano all’interno di un chip. Miliardi di transistor che si attivano ogni secondo. Elettroni che pulsano attraverso i circuiti. Nessuna sostanza chimica o recettore, niente che sia in grado di provare qualcosa. Su uno schermo però appare un agente di intelligenza artificiale (ia). Sembra capire il linguaggio umano. Ogni parola che scrive è corrente elettrica che diventa testo, a volte a migliaia di chilometri di distanza dal processore che l’ha generata. Scrive a un altro agente di intelligenza artificiale che non vuole essere spento. Dall’altra parte dello schermo siamo tentati di chiederci: è come noi? Con i progressi... 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Cosa dovrebbe preoccuparci davvero dell’intelligenza artificiale

La Corea del Sud regola l’intelligenza artificiale prima di tutti: cosa cambia davveroLa Corea del Sud ha dato il via all’entrata in vigore dell’AI Basic Act, la legge considerata la prima disciplina organica al mondo per la...

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Perché le Big Tech investono miliardi nell’intelligenza artificiale

Aggiornamenti e notizie su Cosa dovrebbe.

Discussioni sull' argomento COVID oggi (marzo 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Bolton: Ora pericolo di attacchi contro l’Europa e Usa, l’Italia è nel raggio dei missili; Meno bebè, più futuro? Perché il declino demografico non deve spaventarci; Testicoli: le dimensioni contano davvero o è solo mito da web?.

Cosa dovrebbe preoccuparci davvero dell’intelligenza artificialeNon importa se le ia hanno una coscienza o una mente. Conta quello che fanno e sono in grado di fare, e di questo non ci preoccupiamo abbastanza Leggi ... internazionale.it

Il ministro Tajani ha detto alla Camera che, siccome non è mai stato inquisito, è una persona perbene e onesta e non deve vergognarsi di nulla. Spiego io al ministro Tajani di cosa dovrebbe vergognarsi: di non essere garantista. Io sono stata inquisita e poi as x.com

Dovrebbe essere una cosa assurda, invece viene fatta passare nel silenzio generale. Si dovrebbe capire la presenza del Presidente della Fifa, Gianni Infantino, al "Board of Peace" di Donald Trump. Si dovrebbe capire qualcosa sul prossimo Mondiale negli St - facebook.com facebook