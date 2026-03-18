Mobili ed elettrodomestici | quando spetta la detrazione

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una delle agevolazioni fiscali più richieste da chi si occupa di ristrutturare casa. La legge prevede che siano detraibili le spese sostenute per l'acquisto di arredi e apparecchiature, purché avvengano durante i lavori di ristrutturazione. La detrazione si applica a specifici beni e ha una durata ben definita.

Il bonus mobili ed elettrodomestici è una delle agevolazioni fiscali più utilizzate da chi ristruttura casa. La misura consente di ottenere una detrazione Irpef per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi di recupero edilizio. Tuttavia, per accedere al beneficio è necessario rispettare alcune condizioni precise, in particolare il collegamento diretto con lavori di ristrutturazione e il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa. Il primo requisito fondamentale riguarda proprio la ristrutturazione dell’immobile. Il bonus, infatti, non può essere richiesto per l’acquisto di mobili destinati a una casa su cui non siano stati effettuati interventi edilizi agevolati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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