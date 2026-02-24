De Bruyne si prepara al rientro | spunta la data per rivederlo in campo

Kevin De Bruyne si avvicina al ritorno in campo dopo mesi di stop, causati da un intervento chirurgico e dalla riabilitazione. Il Napoli ha fissato la data per il suo rientro, che avverrà nel match di domenica prossima. I tifosi aspettano con ansia di rivedere il centrocampista belga in azione, sperando che possa contribuire alla ripresa della squadra. La sua presenza potrebbe cambiare l’andamento della partita.

Il Napoli è pronto a riaccogliere Kevin De Bruyne dopo un lungo periodo lontano dai campi a causa dell’operazione e della successiva riabilitazione. Il centrocampista belga è rientrato nelle ultime ore in città, dove continuerà il percorso di recupero sotto lo sguardo attento dello staff medico azzurro, con l’obiettivo di tornare disponibile il prima possibile. L’ex Manchester City non scende in campo dallo scorso ottobre per via dell’infortunio occorsogli mentre calciava il rigore contro l’Inter. La fase finale del recupero si svolgerà quindi all’ombra del Vesuvio, permettendo all’allenatore Antonio Conte di monitorare quotidianamente le condizioni del giocatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Infortunio De Bruyne: novità importantissime, spunta la data del rientroIl belga del Manchester City si è infortunato e si attendono novità sul suo rientro.

Napoli-De Bruyne, Il Mattino fa il punto sul recupero: spunta la data del rientro!Il Napoli torna in campo oggi a Castel Volturno dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte.

De Bruyne è il problema del Napoli #napoli #debruyne

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: De Bruyne inizia il percorso di riatletizzazione: in campo con il Napoli a marzo?; De Bruyne sta per tornare a Napoli: ecco quando rientrerà in gruppo – KKN; DE BRUYNE ATTESO DOMENICA A NAPOLI, DA LUNEDÌ INIAZIERÀ IL PERCORSO DI RIATLETIZZAZIONE; NEWS – Pulisic, Dumfries, Yildiz, Gaspar, De Bruyne, Folorunsho, Gimenez, Solomon, McTominay, Soulé: le ultime.

Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla LukakuIn un momento in cui il campo continua a lasciare strascichi e polemiche, da Castel Volturno arriva una notizia capace di restituire un filo di ottimismo. tuttomercatoweb.com

Conte si prepara ad accogliere un nuovo acquisto: arriva stasera a NapoliIl Napoli si prepara ad accogliere un rinforzo che, per tempi e modalità, somiglia a un nuovo acquisto. Kevin De Bruyne rientra oggi in città dopo quattro mesi trascorsi in ... tuttonapoli.net

Kevin De Bruyne nella giornata di ieri è tornato a Castel Volturno per continuare la sua preparazione fisica in vista del ritorno in campo. - facebook.com facebook

De Bruyne domani sarà a #Napoli. Percorso graduale studiato nei minimi dettagli Dopo quattro lunghi mesi di stop, Kevin De Bruyne è atteso per domani il rientro in Italia. Il fuoriclasse belga, fermato dall’infortunio rimediato il 25 ottobre scorso nella sfida c x.com