Il calendario del Mondiale Superbike potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni dell’autodromo di Estoril, considerato ormai in cattive condizioni. La pista è stata definita fatiscente, mettendo a rischio la tappa prevista. A differenza di altre categorie motoristiche, la Superbike non ha riscontrato problemi legati al conflitto in Medio Oriente.

La Superbike, a differenza di tante altre categorie motoristiche (legate sia alle due che alle quattro ruote), non deve fronteggiare alcuna difficoltà dovuta all’attuale conflitto in Medio Oriente. Se la F1 ha cancellato due Gran Premi, mentre la MotoGP e il WEC hanno posticipato un evento all’autunno, la SBK non ha dovuto adattarsi alle circostanze. Almeno per il momento. Difatti nel fine settimana, il campionato iridato delle moto derivate dalla serie corre in Portogallo. In linea teorica, quest’anno si dovrebbero disputare due round in terra lusitana. All’appuntamento dei prossimi giorni a Portimao, dovrebbe far seguito quello dell’ Estoril a ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia anche il calendario del Mondiale Superbike? Estoril a rischio, ma non per la guerra. L’autodromo è fatiscente

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