Locali troppo rumorosi in litoranea Angela Raffa scrive al commissario Mattei | Necessario intervenire

La deputata Angela Raffa ha scritto al commissario Mattei, evidenziando la presenza di locali molto rumorosi lungo la zona della litoranea. Insieme a Marco Oriolesi, rappresentante del “Comitato spontaneo cittadini della litoranea”, si è richiesta un'azione immediata per affrontare il problema dell'inquinamento acustico e dei rumori che disturbano i residenti. La questione riguarda principalmente i livelli di rumore provenienti dai locali situati in quella tratta.

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