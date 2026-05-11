Locali troppo rumorosi in litoranea Angela Raffa scrive al commissario Mattei | Necessario intervenire
La deputata Angela Raffa ha scritto al commissario Mattei, evidenziando la presenza di locali molto rumorosi lungo la zona della litoranea. Insieme a Marco Oriolesi, rappresentante del “Comitato spontaneo cittadini della litoranea”, si è richiesta un'azione immediata per affrontare il problema dell'inquinamento acustico e dei rumori che disturbano i residenti. La questione riguarda principalmente i livelli di rumore provenienti dai locali situati in quella tratta.
La deputata Angela Raffa e Marco Oriolesi, rappresentante del “Comitato spontaneo cittadini della litoranea”, scendono in campo per combattere l'inquinamento acustico e i rumori provenienti dai locali fortemente percepiti dai residenti. La parlamentare infatti ha chiesto l'intervento del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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