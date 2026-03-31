comune sindacati chiedono incontro urgente al commissario mattei su stipendi e riorganizzazione

Tre sigle sindacali hanno richiesto un incontro urgente con il commissario del Comune di Messina, Piero Mattei. La richiesta riguarda questioni legate agli stipendi e alla riorganizzazione del personale di Palazzo Zanca, con particolare attenzione alle condizioni dei lavoratori. La proposta di confronto è stata avanzata per discutere le problematiche ritenute prioritarie dai rappresentanti sindacali.

Uil-Fp, FP-Cgil e Silpol sollecitano Palazzo Zanca su graduatorie PEO, salario accessorio, progressioni verticali, incarichi di elevata qualificazione e regolamenti su lavoro agile e reperibilità Tre sigle sindacali chiedono un incontro urgente al commissario del Comune di Messina, Piero Mattei. Al centro della richiesta, una serie di questioni ritenute prioritarie che riguardano da vicino i lavoratori di Palazzo Zanca. La nota è stata inviata ieri ed è firmata da Livio Andronico (Uil-FP), Antonio Trino (FP-Cgil) e Giuseppe Gemellaro (Silpol). Nel documento le organizzazioni sindacali formulano innanzitutto un benvenuto alla guida dell’ente, riconoscendo al commissario l’avvio di un percorso di conoscenza e approfondimento dei meccanismi della macchina amministrativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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