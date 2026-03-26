Un edificio comunale con infiltrazioni d’acqua, muffa e impianti elettrici difettosi è al centro di una lettera inviata dal rappresentante degli inquilini al commissario responsabile. La segnalazione evidenzia condizioni di degrado che compromettono la sicurezza degli occupanti, mettendo in discussione le condizioni degli alloggi popolari nella zona. La comunicazione si riferisce a problemi di lunga data e invita a interventi urgenti.

In un appartamento comunale segnato da infiltrazioni d’acqua, muffa diffusa e impianti elettrici instabili, la vita quotidiana degli inquilini è diventata una questione di sicurezza. Lo denuncia la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino che ha inviato una formale segnalazione al Commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, e agli uffici competenti per chiedere un intervento urgente su un alloggio popolare che versa in condizioni definite “gravemente deteriorate”. Musolino sottolinea come, a fronte delle criticità segnalate, l’amministrazione si sarebbe limitata a ipotizzare un cambio di alloggio in futuro, senza però attivare interventi immediati di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Alloggi popolari fatiscenti, Musolino scrive al commissario Mattei: “Rischi per la sicurezza degli inquilini”

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