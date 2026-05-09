L'Atalanta potrebbe cambiare direzione a fine stagione, con la possibilità che il direttore sportivo attuale lasci il club. Sul fronte delle alternative, il nome di Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus, viene indicato come il candidato principale per assumere il ruolo. La squadra si prepara a eventuali novità nella gestione, mentre si seguono attentamente le voci di mercato legate a questa possibile transizione.

CALCIO. Aria di rivoluzione per il club nerazzurro. L’ex dirigente di Napoli e Juventus sarebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo. Maggio di novità in casa Atalanta, mentre ci si avvicina al termine di una stagione che lascerà qualche malumore, soprattutto per i risultati raccolti nell’ultimo mese. Secondo quando riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Tony D’Amico - cercato, già in passato, da Milan e Roma - potrebbe essere liberato. E, soprattutto, il principale candidato per sostituirlo sarebbe Cristiano Giuntoli. Non un nome qualunque, visto che Giuntoli è stato protagonista, dal 2009 al 2015, della storica cavalcata del Carpi dalla Serie D alla Serie A.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, D’Amico può lasciare a fine stagione. Giuntoli in pole per sostituirlo

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