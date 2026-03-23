Lobotka può lasciare il Napoli | Gilmour pronto

L’estate del Napoli potrebbe partire dal centrocampo. Tra riflessioni tecniche e valutazioni economiche, il club azzurro si prepara a entrare in una fase delicata, soprattutto in una zona del campo destinata a diventare centrale nelle scelte del prossimo mercato. In questo scenario, uno dei dossier più sensibili riguarda Stanislav Lobotka, profilo ancora centrale negli equilibri della squadra ma non per questo fuori da ogni possibile ragionamento. A fare il punto è Il Mattino, secondo cui il regista slovacco rientrerebbe tra i nomi sui quali la società starebbe facendo valutazioni più approfondite. Il contratto attualmente in essere offre al Napoli una copertura ampia, con scadenza fissata al 2027 e la possibilità di allungare ulteriormente fino al 2028. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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