Squash l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre e si giocherà la promozione col Lussemburgo

L’Italia ha battuto la Croazia nella competizione europea maschile a squadre, garantendosi la possibilità di disputare la partita di promozione contro il Lussemburgo. La squadra italiana, testa di serie numero uno nel torneo di Terza Divisione 2026, ha centrato la vittoria in una sfida che si è svolta nel corso della manifestazione. La prossima gara deciderà l’accesso alla divisione superiore.

L’ Italia, testa di serie numero 1 agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, è ad un passo dalla promozione: nei quarti di finale gli azzurri soffrono ma piegano la Croazia, numero 7 del seeding, per 3-1 e domani si giocheranno il pass per la Seconda Divisione contro il Lussemburgo padrone di casa, numero 4 del tabellone. Nella sfida tra i numeri 1 Nicolas Serna rimonta Martin Kegel, sconfitto per 3-1 (3-11 11-8 11-6 11-3) in 42 minuti, mentre la partita tra i numeri 2 vede Omar Zaki cedere nettamente ad Ivan Krznaric, che si impone con il punteggio di 0-3 (8-11 3-11 6-11) in soli 26 minuti di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre e si giocherà la promozione col Lussemburgo Notizie correlate Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool AL’Italia vola così a quota quattro punti in classifica e conquista il primo posto nella Pool A: inizierà ora il percorso ad eliminazione diretta che... Squash, l’Italia vince contro la Grecia all’esordio negli Europei maschili a squadre di Terza DivisioneInizia nel migliore dei modi il percorso dell’Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, scattati quest’oggi a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Squash – Orgoglio italiano a Cracovia al Campionato Europeo Under 19 a squadre; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia piega una coriacea Slovacchia e resta a punteggio pieno; Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria e chiude al secondo posto le qualificazioni della World Cup; L’Italia batte la Spagna all’esordio della World Cup di pallanuoto. Carnesecchi e Guerrato decisivi allo scadere. Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e si giocherà la promozione col LussemburgoL’Italia, testa di serie numero 1 agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, è ad un passo dalla promozione: nei quarti di finale gli ... oasport.it Squash, l’Italia liquida anche la Slovenia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione e vince la Pool AProsegue nel migliore dei modi il percorso dell'Italia agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in ... oasport.it Foto di gruppo dei partecipanti al torneo nazionale giovanile under 13/15/17/19 M/F presso lo squash center bari 11/12 aprile 2026 società’ partecipanti Bari/Rende(Cs) /Roma/Viareggio/ Riccione , finali domenica 12 aprile 2026 ore 10.30 grazie a tutti!!! - facebook.com facebook