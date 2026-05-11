Lo stupore di un cittadino | Da Pescara a Ortona per la Costa dei Trabocchi nessun treno la domenica Perché mai?

Un cittadino si è mostrato sorpreso nel constatare che, nella domenica del 26 aprile, non erano disponibili treni tra Pescara e Ortona, lungo la tratta della Costa dei Trabocchi. La sua intenzione era di utilizzare il treno per raggiungere Ortona e fare una passeggiata in bicicletta lungo la lunghezza della ciclovia. La mancanza di servizi ferroviari in quella giornata ha attirato la sua attenzione e ha suscitato domande sulla frequenza dei collegamenti domenicali.

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