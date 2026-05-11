Lo stupore di un cittadino | Da Pescara a Ortona per la Costa dei Trabocchi nessun treno la domenica Perché mai?
Un cittadino si è mostrato sorpreso nel constatare che, nella domenica del 26 aprile, non erano disponibili treni tra Pescara e Ortona, lungo la tratta della Costa dei Trabocchi. La sua intenzione era di utilizzare il treno per raggiungere Ortona e fare una passeggiata in bicicletta lungo la lunghezza della ciclovia. La mancanza di servizi ferroviari in quella giornata ha attirato la sua attenzione e ha suscitato domande sulla frequenza dei collegamenti domenicali.
«Nella splendida giornata di sole di domenica 26 aprile di passaggio a Pescara ero voglioso di fare una passeggiata in bicicletta nella ciclovia della Costa dei Trabocchi previo trasferimento in treno fino ad Ortona. Con enorme stupore ed incredulità dovevo constatare che nei giorni festivi non.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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