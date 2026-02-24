Campitelli | La Provincia di Chieti diserta la Commissione sul potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi

Nicola Campitelli denuncia che la Provincia di Chieti ha disertato la Commissione regionale dedicata al potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi, causando un vuoto di confronto. La decisione ha impedito di discutere interventi urgenti sulla viabilità e sulla tutela ambientale dell'area, creando un rallentamento nelle iniziative previste. La mancanza dell’ente ha alimentato preoccupazioni tra operatori e cittadini, che attendono risposte concrete. La questione rimane irrisolta senza una data per un nuovo incontro.

Per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato all'Urbanistica, "serve rispetto istituzionale e impegno concreto" La Provincia di Chieti diserta la Commissione regionale sulla costa dei trabocchi. A segnalarlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato all'Urbanistica, Nicola Campitelli, che interviene con fermezza dopo l'ennesima seduta in cui l'ente proprietario dell'infrastruttura verde risulta assente. "Dopo tre convocazioni effettuate negli ultimi sei mesi – dichiara Campitelli – anche quella di stamane è andata a vuoto. Un fatto grave, soprattutto perché si trattava di discutere il potenziamento dei servizi lungo la costa dei trabocchi attraverso la regolamentazione dei chioschi, misura prevista da un mio emendamento a un progetto di legge di cui sono firmatario e che ho depositato ormai due anni fa.

