Menna assente in commissione arriva la replica | Nessun disinteresse per la costa dei trabocchi

Il presidente della Provincia di Chieti definisce le accuse del consigliere regionale di FdI Campitelli "un goffo tentativo di entrare a gamba tesa nella campagna elettorale" Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, replica al consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Campitelli dopo le accuse di aver disertato la II commissione consiliare regionale sulla costa dei trabocchi. “In merito all’assenza della Provincia di Chieti nella seduta - dichiara Menna - il consigliere regionale Nicola Campitelli non sa, o forse fa finta di non sapere, che era stata preannunciata dal sottoscritto e da tutti i sindaci dei Comuni convocati (Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro e San Vito Chietino) con una lettera inviata nella mattinata di lunedì 23 febbraio al presidente della commissione Emiliano Di Matteo”. “Dunque nessun disinteresse da parte della Provincia di Chieti e dei sindaci convocati - rimarca il presidente Menna - dei quali però non si fa cenno nel comunicato emesso ieri da Campitelli: l’unico bersaglio delle sue parole sono io, dissimulato menzionando soltanto l’ente che dirigo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Campitelli: "La Provincia di Chieti diserta la Commissione sul potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi"Nicola Campitelli denuncia che la Provincia di Chieti ha disertato la Commissione regionale dedicata al potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi, causando un vuoto di confronto.

Pedalando l’Italia: la Via Verde della costa dei trabocchi protagonista su IsoradioSu Isoradio, Tiziana Iannarelli presenta due progetti abruzzesi dedicati al cicloturismo: la rete ciclabile dei trabocchi e le ciclovie della transumanza.