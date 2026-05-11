A Reggio Emilia si avvicina l’atteso arrivo della principessa del Galles, e le autorità locali stanno organizzando i dettagli dell’evento. Tra le questioni più discusse ci sono le linee guida sul dress code: si consiglia di indossare uno smoking, evitando sandali e tessuti lucidi come il lurex. La città si sta preparando per accogliere la visita ufficiale, con particolare attenzione all’aspetto formale e alle modalità di abbigliamento.

Reggio Emilia, 11 maggio 2026 – Il conto alla rovescia per l’arrivo a Reggio Emilia della principessa del Galles è iniziato e fervono i preparativi in tutta la città. Abbiamo intervistato Carla Gozzi, la reggiana esperta di stile e glamour, per analizzare insieme l’immagine di Kate Middleton e scoprire come scegliere il look adatto in caso di un incontro con la futura regina d’Inghilterra. “Il fatto che Kate abbia scelto Reggio per la sua prima visita dopo la ripresa dalla malattia è una grande emozione – spiega Gozzi –. Sono davvero felice, perché le nostre eccellenze, che solitamente non vengono abbastanza promosse, avranno finalmente la possibilità di essere conosciute a livello internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stile di Kate Middleton, come deve vestirsi chi la incontra? “Sì allo smoking, no ai sandali e al lurex”

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