Il cancro di Kate Middleton nella biografia di Andersen | lo ha detto ai figli davanti ai loro brownie preferiti

In una biografia dedicata alla principessa, lo scrittore ha raccontato come abbia comunicato ai figli di aver avuto un tumore. Andersen descrive il momento in cui ha rivelato la diagnosi ai bambini, che avevano come merenda i loro brownie preferiti. La narrazione si concentra anche sulla gestione mediatica della notizia e sulla reazione dei figli alla notizia.