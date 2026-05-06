Il cancro di Kate Middleton nella biografia di Andersen | lo ha detto ai figli davanti ai loro brownie preferiti
In una biografia dedicata alla principessa, lo scrittore ha raccontato come abbia comunicato ai figli di aver avuto un tumore. Andersen descrive il momento in cui ha rivelato la diagnosi ai bambini, che avevano come merenda i loro brownie preferiti. La narrazione si concentra anche sulla gestione mediatica della notizia e sulla reazione dei figli alla notizia.
Christopher Andersen ha scritto una biografia sulla principessa dalla scoperta del tumore alla gestione mediatica della notizia fino alla reazione dei figli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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