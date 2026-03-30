Da oggi sarà più semplice vestirsi come Kate Middleton grazie all'apertura di un'agenzia di consulenza stilistica gestita dall'ex stylist della reale, Natasha Archer. Per quindici anni, Archer ha lavorato a stretto contatto con la royal, contribuendo alla realizzazione di molti dei suoi outfit più noti. La sua esperienza nel settore la pone ora come consulente per chi desidera replicare gli stilemi della principessa.

Sebbene sia giunta come un fulmine a ciel sereno, l'uscita di scena della fidata consigliera in materia di stile della principessa di Galles è avvenuta nella più totale serenità. Insomma, nessuna incomprensione o screzio tra le due. Solo il desiderio (del tutto lecito), da parte di Natasha - per gli amici Tash -, di cominciare un nuovo capitolo professionale. Quel momento, adesso, è arrivato. Archer, proprio in questi giorni, ha annunciato su Instagram l'apertura della sua agenzia di consulenza di stile, che la vede come fondatrice e direttrice creativa. «Dopo quasi vent'anni di lavoro all'interno di famiglie private,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vestirsi come Kate Middleton da oggi sarà più facile: la sua ex stylist ha aperto un'agenzia di consulenza stilistica

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