In questi giorni si discute molto delle vetrine rotte, un fenomeno che attira l’attenzione per la sua visibilità e l’impatto sulla viabilità. Tuttavia, un caso meno evidenziato riguarda la presenza di una casa vacanze abbandonata e lasciata senza manutenzione. La situazione evidenzia come l’assenza dello Stato si rifletta anche in queste strutture, lasciate all’incuria e all’abbandono, senza interventi o controlli.

In questi giorni si parla molto delle vetrine spaccate. Se ne parla perché sono visibili, perché fanno fotografia, perché interrompono il traffico. Ma il senso di impotenza che provano quei commercianti è lo stesso che provo io — e che provano in molti, in silenzio, senza che nessuno li inquadri. Gestisco una singola casa vacanze. Non un’impresa, non una catena: una casa a cui dedico tempo e cura, che tengo ben attrezzata e confortevole. Quello che mi è capitato non fa notizia. Eppure racconta esattamente la stessa storia: uno Stato che non risponde, una burocrazia che scarica sul cittadino le proprie inefficienze, e chi delinque che va avanti indisturbato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mochi the autonomous dark AI VTuber was never meant to be this real. [VOD#5]

Notizie correlate

"A casa lo sapevo", allo spazio Kairos lo spettacolo che racconta la scuola di oggiLo Spazio Kairos di Torino si prepara ad accogliere una riflessione acuta e dissacrante sul mondo dell'istruzione con lo spettacolo "A casa la...

La Minetti, la grazia, la bugia e il dubbio: quando lo Stato chiede allo Stato se lo Stato ha preso in giro lo StatoC’è qualcosa di profondamente rassicurante in questa storia: anche ai piani più alti dello Stato succedono le stesse cose che capitano a me quando...

Argomenti più discussi: Lo Stato assente e la casa vacanze: un caso che racconta tutto; L’Europa è un’anatra zoppa: moneta forte, Stato assente. È ora di completare il salto federale; GARLASCO: LA GRANDE ASSENTE È LA GIUSTIZIA; Dermatite atopica, con nemolizumab controllo rapido del prurito e risposta clinica sostenuta nel tempo #SIDeMaST2026.