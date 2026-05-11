Lo Stato assente e la casa vacanze | un caso che racconta tutto

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni si discute molto delle vetrine rotte, un fenomeno che attira l’attenzione per la sua visibilità e l’impatto sulla viabilità. Tuttavia, un caso meno evidenziato riguarda la presenza di una casa vacanze abbandonata e lasciata senza manutenzione. La situazione evidenzia come l’assenza dello Stato si rifletta anche in queste strutture, lasciate all’incuria e all’abbandono, senza interventi o controlli.

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In questi giorni si parla molto delle vetrine spaccate. Se ne parla perché sono visibili, perché fanno fotografia, perché interrompono il traffico. Ma il senso di impotenza che provano quei commercianti è lo stesso che provo io — e che provano in molti, in silenzio, senza che nessuno li inquadri. Gestisco una singola casa vacanze. Non un’impresa, non una catena: una casa a cui dedico tempo e cura, che tengo ben attrezzata e confortevole. Quello che mi è capitato non fa notizia. Eppure racconta esattamente la stessa storia: uno Stato che non risponde, una burocrazia che scarica sul cittadino le proprie inefficienze, e chi delinque che va avanti indisturbato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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