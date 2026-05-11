Le assegnazioni delle spiagge libere di Marinella hanno provocato alcune sorprese, escludendo dai nuovi affidamenti gestori che da tempo operavano nel litorale di Sarzana. La decisione segna una svolta rispetto alla tradizione consolidata, aprendo un nuovo capitolo nella gestione delle aree balneari locali. La ripartizione delle spiagge è avvenuta recentemente, suscitando reazioni tra gli operatori e i residenti della zona.

La tradizione è uscita di scena. Le prime assegnazioni delle spiagge libere di Marinella sono state decisamente una sorpresa e hanno escluso dalla gestione gestori che da tempo avevano investito nel litorale sarzanese. Il colpo ad effetto è sicuramente l’uscita di scena dei Marinai d’Italia. L’associazione è stata superata nella graduatoria dalla società Pietre di Luni con sede a Luni in via Fratelli Rosselli il cui legale rappresentante è Stefania Scarpato. La concessione avrà la durata di cinque anni con efficacia subordinata all’esito positivo delle verifiche. Il nuovo concessionario ha preceduto Asd Bacio Fitness Borgata Ruffino. Tra le altre concessioni appena assegnate ci sono anche due spiagge libere attrezzate da sempre molto frequentate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo “spiaggione“ alla Debi Ross. Nuovo corso anche all’Oasi

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