bad bunny ritorna in vetta alla classifica billboard dopo 41 settimane con debi tirar mas fotos

Bad Bunny torna in cima alla Billboard 200 dopo 41 settimane grazie al successo di “Debi Tirar Mas Fotos”. La sua esibizione allo spettacolo dell’Half Time del Super Bowl ha attirato milioni di spettatori, contribuendo a rilanciare le vendite dell’album. La canzone si è affermata come una delle più ascoltate in streaming, dimostrando la sua forte popolarità. La presenza di Bad Bunny in classifica si fa sentire anche nelle piattaforme digitali.

Dopo l’ Half Time Show del Super Bowl che è stato tra i più seguiti di sempre, Bad Bunny ritorna in cima alla Classifica Billboard 200 con Debi Tirar Mas Fotos. Il sesto lavoro in studio dell’artista portoricano conquista il primo posto per la quinta settimana non consecutiva con il progetto discografico premiato come Album Dell’Anno ai Grammy Awards. Secondo Luminate, nella settimana di monitoraggio conclusasi il 19 febbraio, la presenza di Bad Bunny al Super Bowl ha fruttato 135.000 unità di album equivalenti negli Stati Uniti. In precedenza, l’album ha raggiunto la vetta nella sua seconda settimana della classifica, datata 25 gennaio 2025, per poi trascorrere le due settimane successive al primo posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tutti gli ospiti a sorpresa del Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad BunnyIl Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad Bunny è iniziato il 21 novembre all’Estadio Olímpico di Santo Domingo, dopo il successo della residency estiva al Coliseo di Puerto Rico.

Grammy 2026, Bad Bunny fa la storia: ha vinto il premio dell'album dell'anno per "Debí Tirar Más Fotos"Nella notte dei Grammy 2026, Bad Bunny fa la storia.

