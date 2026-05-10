Meletti il nuovo corso Parte l’era ‘Quintessenza’ alla festa anche governatore e sindaco

Ieri mattina, in Piazza del Popolo, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo corso del Caffè Meletti, ora gestito dalla società benefit Quintessenza. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore e il sindaco della città, che hanno assistito al taglio del nastro insieme ai presenti. La festa ha attirato numerosi cittadini e rappresentanti locali, segnando l’avvio della gestione rinnovata del locale storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui