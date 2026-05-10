Meletti il nuovo corso Parte l’era ‘Quintessenza’ alla festa anche governatore e sindaco
Ieri mattina, in Piazza del Popolo, si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo corso del Caffè Meletti, ora gestito dalla società benefit Quintessenza. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore e il sindaco della città, che hanno assistito al taglio del nastro insieme ai presenti. La festa ha attirato numerosi cittadini e rappresentanti locali, segnando l’avvio della gestione rinnovata del locale storico.
Ascoli, 10 maggio 2026 – Affollata cerimonia del ‘taglio del nastro’ ieri mattina in Piazza del Popolo per l’inaugurazione della nuova gestione del Caffè Meletti affidata alla ‘Quintessenza Società Benefit’. Presente anche il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, affiancato dal sindaco Marco Fioravanti, dal Sottosegretario Lucia Albano, dal senatore Guido Castelli, dall’onorevole Giorgia Latini, dall’assessore regionale Francesca Pantaloni, dal consigliere regionale Andrea Maria Antonini, dal presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini, dall’imprenditore Battista Faraotti, dagli assessori e dai consiglieri comunali della città di Ascoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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