Lo show delle canzoni 2 con luce crystal | il 24 maggio a Santeramo in Colle
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Dopo il successo della prima edizione al Teatro Rossini a Gioia del Colle, torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla musica e al talento emergente: “Lo Show delle Canzoni 2”, il talent show ideato e diretto da Luce Crystal, in programma il prossimo 24 maggio presso il prestigioso.🔗 Leggi su Baritoday.it
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