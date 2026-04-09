Salta lo show delle Frecce Tricolori a Bari | l' 8 maggio solo un ' sorvolo' per San Nicola

A Bari, l'8 maggio, invece dello spettacolo delle Frecce Tricolori, si terrà un semplice sorvolo sui cieli della città in occasione della festa di San Nicola. L'airshow previsto è stato cancellato, e al suo posto, le Frecce Tricolori effettueranno soltanto un passaggio nel cielo locale senza esibizioni a terra o altre manifestazioni. La decisione riguarda l'intera programmazione dell'evento.

Niente più airshow, ma solamente un sorvolo sui cieli di Bari. Anche questo San Nicola non vedrà l'attesa esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. I rinomati avieri italiani erano attesi in città per l'8 maggio, con uno spettacolo tra evoluzioni e spettacolari. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sorvolo delle Frecce Tricolori su Napoli il 1° aprile per il 103esimo anniversario dell’Aeronautica MilitareSorvolo della pattuglia acrobatica italiana al termine della cerimonia sul lungomare Caracciolo.

Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo: orario e il motivo del sorvoloMartedì 17 marzo, i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata...

Si parla di: Le Frecce Tricolori abbracciano Napoli con la scia più lunga del mondo.

Varazze, salta lo show delle Frecce TricoloriVarazze – Salta lo show delle Frecce Tricolori a Varazze. L'incidente di Sabaudia, in cui sono morti due militari dell'aeronautica, ha fatto annullare l'evento che Varazze aspettava da mesi e previsto ... ilsecoloxix.it

Frecce Tricolori a Bari per san Nicola: sì, no, forse. Mistero nei post di Aeronautica e PattugliaSecondo il calendario pubblicato dall’Aeronautica la stagione delle Frecce inizia da Varazze, in Liguria il 17 maggio; in un post della stessa Pattuglia ... bari.repubblica.it