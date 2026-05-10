Trofeo Italo Kühne | lo sci club Posillipo vince la 25ª edizione del MasterMind
Oggi a Sperlonga (LT) si è svolta la premiazione della 25ª edizione del Trofeo Italo Kühne, un evento dedicato allo sci club Posillipo che ha conquistato il primo posto. La cerimonia ha visto la consegna del trofeo, intitolato al giornalista sportivo e appassionato di sci scomparso nel 2001. La manifestazione si è svolta in un clima di festa e partecipazione, con la presenza di numerosi atleti e appassionati.
È stato consegnato oggi, durante un evento speciale con premiazione che si è tenuto a Sperlonga (LT), il trofeo Italo Kühne, intitolato al giornalista sportivo della Rai e appassionato sciatore scomparso nel 2001 e ormai giunto alla 25^ edizione. Il challenge perpetuo assegnato ogni anno al miglior club del circuito sciistico MasterMind riservato agli over 35, è stato vinto quest’anno dallo sci club Posillipo e ritorna nella bacheca di un sodalizio campano dopo 5 anni di assenza. La squadra dello sci club napoletano lo ha conquistato grazie ai punteggi accumulati da tutti gli atleti del Posillipo (16.822 punti) nel corso delle 12 gare del circuito che si sono svolte a Roccaraso nella scorsa stagione invernale da gennaio a marzo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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