Trofeo Italo Kühne | lo sci club Posillipo vince la 25ª edizione del MasterMind

Oggi a Sperlonga (LT) si è svolta la premiazione della 25ª edizione del Trofeo Italo Kühne, un evento dedicato allo sci club Posillipo che ha conquistato il primo posto. La cerimonia ha visto la consegna del trofeo, intitolato al giornalista sportivo e appassionato di sci scomparso nel 2001. La manifestazione si è svolta in un clima di festa e partecipazione, con la presenza di numerosi atleti e appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui