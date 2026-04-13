Como Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela | Un mio futuro in un altro club di Serie A? Lo vedo difficile vi spiego

Durante la cerimonia di premiazione, il tecnico spagnolo ha ricevuto il Trofeo Bearzot 2026. Dopo aver ritirato il riconoscimento, ha parlato della possibilità di trasferirsi in un altro club di Serie A, affermando che lo considera difficile. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di restare nel club attuale, senza menzionare accordi o trattative in corso.

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