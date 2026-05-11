Lo scambio della morale sofisticata

In un articolo recente, si discute come l’economia non sia mai stata priva di considerazioni morali. Si sostiene che ciò che determina cosa è morale e cosa non lo è dipende dalle scelte di definizione fatte da chi la governa, portando a un continuo scambio tra pratiche accettate e quelle che vengono ritenute inaccettabili. La riflessione si concentra sul ruolo delle decisioni culturali e legali nel definire i confini tra ciò che è considerato etico e ciò che invece viene escluso.

di Annamaria Spina Non esiste un’economia priva di morale.esiste solo un’economia che decide cosa può essere chiamato morale.e cosa invece deve cambiare nome per diventare accettabile. Il punto non è stabilire se il mercato sia “buono” o “cattivo”.ma comprendere come ogni società costruisca il linguaggio attraverso cui alcuni scambi vengono riconosciuti apertamente e altri, pur essendo reali, vengano nascosti dentro parole più rassicuranti, più eleganti, più accettabili. La morale non è un commento esterno ai sistemi economici.è una loro architettura interna. Decide cosa può essere scambiato apertamente, cosa può essere scambiato ma non nominato e cosa deve essere rimosso dal linguaggio ufficiale del valore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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When Matt Dillahunty FLIPS the Script — Christian Host Can’t Defend God-Based Morality

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