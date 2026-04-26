Di Foggia Eni e il giallo della nomina | Palazzo Chigi smentisce lo scambio con Open Fiber

Il governo ha respinto con fermezza le voci riguardanti la nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni, definendole prive di ogni fondamento. La questione ha suscitato attenzione dopo che alcune ricostruzioni avevano suggerito uno scambio con Open Fiber, ma Palazzo Chigi ha chiarito che non ci sono elementi che confermino tali affermazioni. La smentita è arrivata in risposta alle notizie circolate nei giorni scorsi.

Il governo interviene sul caso di Giuseppina Di Foggia con una smentita netta: «Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni» sulla nomina alla presidenza di Eni. Una presa di posizione dura, che arriva dopo giorni di polemiche legate alla buonuscita milionaria a cui la manager ha deciso di rinunciare lasciando Terna. La smentita di palazzo Chigi. Secondo Palazzo Chigi è «falso» che a Di Foggia sia stato proposto un futuro alla guida di Open Fiber o che lei abbia chiesto garanzie in questo senso. Così come viene respinta un’altra ricostruzione: «È falso che sia stata Giuseppina Di Foggia a chiedere la nomina a Eni». La versione del governo è opposta: la scelta sarebbe stata autonoma e basata «sulla sua competenza e serietà».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Nomine: P. Chigi, infondate ricostruzioni su nomina Di Foggia a presidenza Eni MELONI A SANREMO? L’IRA DI PALAZZO CHIGI CHE SMENTISCE CON NOTA UFFICIALEGiorgia Meloni in prima fila al Teatro Ariston con la figlia Ginevra per assistere al Festival di Sanremo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Di Foggia, ultimatum di Palazzo Chigi: Rinunci alla presidenza di Eni per avere la buonuscita da 7,3 milioni da Terna; Da Palazzo Chigi l'ultimatum a Di Foggia: o Eni o buonuscita; Tesoro e Palazzo Chigi contro la maxi-buonuscita da 7,3 milioni da Terna a Di Foggia. Che ora rischia il posto in Eni; Il caso della buonuscita di Di Foggia: chiede 7 milioni di euro per Terna, ma è stato indicata a Eni. Da Palazzo Chigi l'ultimatum a Di Foggia: o Eni o buonuscitaImbarazzo nella maggioranza per il caso della manager amica delle sorelle Meloni che ha chiesto un'indennità da 7,3 milioni. Non escluso il passo indietro dal colosso energetico ... avvenire.it Nomine: P. Chigi, infondate ricostruzioni su nomina Di Foggia a presidenza EniRoma, 26 apr. - (Adnkronos) - Sono prive di ogni fondamento le fantasiose ricostruzioni apparse in un articolo de La Stampa circa la nomina di Giuseppina Di Foggia alla presidenza di Eni: lo si legg ... iltempo.it Il messaggio da palazzo Chigi per il giorno della Liberazione con una dichiarazione della premier, ancora non apparsa sui social, dopo che il post dello scorso anno era stato bersagliato di commenti negativi - facebook.com facebook Sono molto contenta di aver accolto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Kenya, @WilliamsRuto x.com