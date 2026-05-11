Una ricerca italiana ha evidenziato come lo sbadiglio della mamma possa influenzare il comportamento del feto già durante la gravidanza. Lo studio dimostra che il bimbo, anche prima di nascere, può essere contagioso e rispecchiare le azioni della madre, come lo sbadiglio. Questa scoperta rafforza l’idea di un legame diretto tra madre e bambino fin dai primi mesi di gestazione.

Che tra mamma e figlio ci sia un legame indissolubile e diretto, fin dalla gestazione, era già noto. Ma adesso arriva una scoperta nuova: il comportamento del feto è fortemente influenzato da quello della madre, fin dalla gravidanza. In particolare, uno studio italiano, condotto dall’Università di Parma, ha mostrato come lo sbadiglio della madre sia “contagioso” anche sul feto. Ecco come e perché. Quanto è contagioso lo sbadiglio della madre in gravidanza È capitato sicuramente a tutti: nel vedere qualcuno che sbadiglia, viene spontaneo (e spesso inevitabile) ripetere lo stesso gesto, proprio come se fosse contagioso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lo sbadiglio della mamma è contagioso sul bimbo, anche in pancia. La scoperta italiana

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