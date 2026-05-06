Perché lo sbadiglio è contagioso? Il neurologo Oldani | Capita quando c'è un legame emotivo

Lo sbadiglio contagioso è un fenomeno comune che si verifica quando si vede o si sente qualcuno sbadigliare. Il neurologo ha spiegato che questa reazione si collega ai neuroni specchio presenti nel cervello, che si attivano in risposta alle azioni degli altri. Secondo quanto riferito, questa risposta può essere più evidente quando si ha un legame emotivo con la persona che sbadiglia.

Ci capita spesso di sbadigliare dopo che qualcuno vicino a noi lo ha fatto, ma perché succede? Esiste una spiegazione scientifica che riconduce ai neuroni specchio: il neurologo Oldani ha spiegato a Fanpage.it come funziona questo meccanismo e perché succede solo con le persone con le quali siamo in sintonia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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