Un nuovo video pubblicato online mostra alcuni attivisti durante un'esibizione di balletto, con movimenti fluidi e pancia scoperta, mentre indossano kefiah in stile militare. Il filmato ha suscitato discussioni tra gli utenti, riaccendendo le polemiche sulla modalità con cui gli attivisti scelgono di rappresentare la propria causa. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di diverse persone, generando reazioni contrastanti sulla scena online.

Pancia scoperta, capo coperto con la kefiah nello stile dei miliziani e movenze sinuose. È il nuovo video della Flotilla che circola online, che sta facendo rumore e che riapre la discussione sull’approccio degli attivisti alla causa che dicono di portare avanti. Sostengono di essere in mare per portare viveri e generi di sostentamento a Gaza ma anche durante la missione autunnale questa narrazione era stata sconfessata, non avendo trovato derrate alimentari in quantità come dichiarato. Ma sono stati loro stessi ad ammettere che si tratta di un viaggio politico più che umanitario, come confermato anche dagli attivisti, mentre alcune associazioni di palestinesi che si sono dissociate dalla missione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pancia scoperta e movimenti sinuosi: è polemica sul nuovo balletto della Flotilla

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