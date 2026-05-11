Lo Ior può sorridere | 51 milioni di utile nel 2025

Nel bilancio del 2024 pubblicato recentemente, lo Ior ha annunciato un utile di 51 milioni di euro previsto per il 2025. Il rapporto annuale, giunto alla sua quattordicesima edizione, fornisce dettagli sul bilancio dell’ultimo esercizio e indica che il 2025 sarà un anno positivo per le finanze della banca vaticana. Questa notizia arriva in un periodo di attenzione crescente sul settore finanziario del Vaticano.

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