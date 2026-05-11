Lo Ior può sorridere | 51 milioni di utile nel 2025
Nel bilancio del 2024 pubblicato recentemente, lo Ior ha annunciato un utile di 51 milioni di euro previsto per il 2025. Il rapporto annuale, giunto alla sua quattordicesima edizione, fornisce dettagli sul bilancio dell’ultimo esercizio e indica che il 2025 sarà un anno positivo per le finanze della banca vaticana. Questa notizia arriva in un periodo di attenzione crescente sul settore finanziario del Vaticano.
Il 2025 è stato un anno positivo per le finanze vaticane. Questa è una delle indicazioni che arriva dalla quattordicesima edizione del rapporto annuale contenente il bilancio d’esercizio dell’anno passato dello Ior, l’Istituto per le Opere di Religione. Cresce l’utile. Nel comunicato diramato oggi, la banca vaticana ha rivendicato di aver conseguito risultati record per il 2025. Nello specifico, viene riportato un utile netto di 51 milioni di euro, in “crescita del 55,5% rispetto al 2024, anche grazie all’aumento della raccolta della clientela”. E segna il record degli ultimi dieci anni. C’è da ricordare che gli investimenti promossi dall’istituto non possono essere in contraddizione con i principi della Chiesa cattolica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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