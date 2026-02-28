Nel 2025, il Liverpool ha registrato oltre 800 milioni di ricavi, con un utile vicino ai 10 milioni. La società ha mostrato un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, consolidando la sua posizione nel calcio professionistico. La crescita è stata accompagnata da risultati positivi in diverse aree, contribuendo a un bilancio in forte miglioramento rispetto ai periodi passati.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Spalletti sconvolto dopo il ko col Galatasaray: ha lasciato Torino per ritrovare lucidità. Spunta il retroscena Camolese: «Per Baroni difficoltà tecniche e ambientali. D’Aversa? Ecco cosa gli servirà! E vi racconto il mio ricordo di Superga» – ESCLUSIVA Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Liverpool, bilancio in volo: nel 2025 superati gli 800 milioni di ricavi e utile vicino ai 10 milioni

Su metro e funicolari a Napoli superati 100 milioni di passeggeri nel 2025, il Comune chiede 10 milioni in più a Fico per AnmA Napoli superati i 100 milioni di passeggeri sui mezzi di trasporto Anm nel 2025.

Betsson registra ricavi da 1,2 miliardi e utile di 180 milioni nel 2025 con sponsor dell’Inter**Betsson chiude il 2025 con 1,2 miliardi di ricavi e un utile di 180 milioni, grazie al contratto con l’Inter** È il 5 febbraio 2026, e la notizia...