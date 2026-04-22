Cimitero La Cigna lavori al blocco 7 dei Lupi | intervento da 185mila euro per rifare copertura e pavimentazione

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il risanamento del blocco 7 del cimitero La Cigna, noto come dei Lupi. L’intervento, del valore di 185 mila euro, prevede la ristrutturazione della copertura e della pavimentazione del settore. I lavori sono stati pianificati per migliorare le condizioni strutturali e di sicurezza dell’edificio.

Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico-economica per il risanamento del blocco 7 del cimitero comunale La Cigna (dei Lupi). Si tratta di un intervento da 185mila euro destinato a uno degli edifici segnato da anni di infiltrazioni e degrado di strutture e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Cimitero dei Lupi, iniziato l'intervento di manutenzione e risanamento del blocco 7Sono iniziati, con il montaggio dei parapetti tramite piattaforma e l’avvio trattamento ferri, i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento... Blocco delle tumulazioni e degrado al cimitero, Napoletano chiede l'intervento dei commissariL'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Pasquale Napoletano, interviene nuovamente sulla questione del cimitero di Caserta, in... Una raccolta di contenuti Il caso cimiteri a Scansano: il sindaco chiarisce i ritardi e annuncia i nuovi lavoriL’amministrazione comunale di Scansano ha preso posizione sulla situazione dei cimiteri del territorio, rispondendo alle segnalazioni sollevate dai cittadini attraverso i social media. La sindaca Mari ... corrieredimaremma.it Rischio cadute al cimitero di San Benedetto, al via i lavori per i nuovi pavimentiNel camposanto di via Conquiste prevista la sistemazione delle parti più deteriorate, con attenzione a percorsi frequentati da visitatori anziani e con difficoltà di movimento ... lanuovariviera.it