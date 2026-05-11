Livorno | 1,2 milioni per la galleria Attias piano contro il degrado

Il Comune di Livorno ha stanziato 1,2 milioni di euro per lavori di ristrutturazione della galleria Attias, con l’obiettivo di contrastare il declino della zona. Tra le misure previste, ci sono interventi sulla viabilità che interesseranno via Marradi e piazza Magenta. Inoltre, sono in programma azioni concrete per eliminare i bivacchi e migliorare la sicurezza nel quartiere. Le modifiche strutturali e le nuove regolamentazioni entreranno in vigore nei prossimi mesi.

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?? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra via Marradi e piazza Magenta? Quali misure concrete adotterà il Comune per eliminare i bivacchi? Chi monitorerà l'effettiva gestione dei 1,2 milioni di euro stanziati? Perché la nuova recinzione dovrebbe ridurre l'insicurezza vicino all'ex Coin??? In Breve L'assessore Giovanna Cepparello conferma interventi strutturali dopo le proteste dei residenti. Aamps gestirà pulizie quotidiane e nuovi controlli nell'area ex Coin. Nuova .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livorno: 1,2 milioni per la galleria Attias, piano contro il degrado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piazza Attias, riqualificazione da 1,2 milioni di euro per contrastare spaccio e degradoUn progetto da 1,2 milioni di euro per contrastare il verificarsi di episodi di spaccio e degrado in piazza Attias. Leggi anche: Livorno: allarme bomba in piazza Attias Argomenti più discussi: Piazza Attias, sul piatto 1,2 milioni per nuovi interventi: cambia viabilità e gestione degli spazi; Biocarburanti, in Italia potenzialità per raddoppiare la capacità; Piazza Attias, riqualificazione da 1,2 milioni di euro per contrastare spaccio e degrado; AdSP Mts, bilancio 2025: 102 milioni di euro per infrastrutture e sostenibilità.