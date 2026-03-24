LIVORNO – Momenti di paura in queste ore a Livorno. Intorno alle 10 la polizia la Polizia è intervenuta in zona piazza Attias a causa di un allarme bomba, sembra all’interno di un istituto finanziario. L’area compresa fra piazza Attias e via Marradi è stata delimitata da vetture e nastri di Polizia in attesa dell’arrivo degli artificieri da Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Livorno: allarme bomba in piazza Attias

Articoli correlati

Livorno, Piazza Attias nel degrado: atto consiliare per le promessePiazza Attias a Livorno, tra degrado e promesse elettorali: un atto consiliare per chiedere risposte Piazza Attias a Livorno è un’area urbana in...

Piazza Attias | Sfondano la vetrina del Coin per rubare profumi, ma scatta l'allarme e arriva la polizia: arrestatiSono stati arrestati in flagranza di reato dopo essere stati sorpresi con decine di profumi appena rubati.