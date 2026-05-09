Alle 17.20, la partita tra Sinner e Ofner all’ATP di Roma 2026 è in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La giocatrice di prima classifica, Sabalenka, ha perso il secondo set, nonostante un break di vantaggio. L’azzurro non scenderà in campo prima delle 19.00, mentre la giocatrice bielorussa sta giocando il suo terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 A sorpresa, la bielorussa prima al mondo perde il secondo set dove ha anche avuto un break di vantaggio. Calo di tensione importante di Sabalenka che perde il break per due volte, concedendo il secondo parziale a Cirstea per 6-3. Si va al terzo con Sinner che aspetta tranquillo il suo ingresso in campo alle 19.00. 16.43 Sabalenka ci mette 35 minuti per vincere il primo set su Cirstea. Dopo la bielorussa, e non prima delle 19.00 Sinner scenderà in campo. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziato con il ritiro di Machac che ha permesso a Medvedev di passare al terzo turno degli Internazionali d’Italia senza giocare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Sabalenka al terzo! Azzurro in campo non prima delle 19.00

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