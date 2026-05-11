Al torneo ATP di Roma 2026, si sta giocando la partita tra Sinner e Popyrin, con aggiornamenti in diretta. La giocatrice numero quattro del mondo ha evitato la sconfitta grazie a un recupero contro Jovic, che aveva avuto l'opportunità di chiudere il secondo set sul 5-7, 4-5 e servizio. Gauff ha risposto alla situazione di svantaggio e ha ottenuto il break decisivo sul 5-5, portando a casa il set con un punteggio di 7-5.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 La numero 4 del mondo si salva con Jovic che ha avuto la possibilità di chiudere il match sul 5-7 4-5 e servizio dalla sua, ma Gauff si è ribellata per poi trovare il break decisivo sul 5-5 e chiudere il secondo set per 7-5. Si allunga l’attesa per Sinner. 13.55 Termina il primo set tra Gauff e Jovic con la prima che, un po’ a sorpresa, ha concesso il parziale alla connazionale statunitense per 5-7. Si avvina l’ingresso in campo del nostro fenomeno che non prima delle 15.00 affronterà Popyrin. 12.40 Il programma sul Centrale inizia con la vittoria di Cirstea su Noskova per 2-0. Tra pochi minuti in campo Gauff contro Jovic, poi non prima delle 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si allunga l’attesa per Sinner, Gauff al terzo con Jovic

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