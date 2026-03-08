LIVE Sinner-Shapovalov ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | Shelton e Tien vanno al terzo si allunga l’attesa per l’azzurro

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Shelton e Tien stanno disputando il loro match, arrivati al terzo set dopo aver concluso il secondo con la vittoria di Shelton per 6-4. L’attesa si allunga per il debutto di Jannik, il cui incontro è rimandato perché i due avversari stanno ancora giocando. La partita tra i due si svolge sotto gli occhi degli spettatori, con il pubblico che attende con ansia l’inizio del match dell’italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Dovremo aspettare ancora un po' per l'inizio del match di Jannik, visto che Shelton e Tien si giocheranno il tutto per tutto nel terzo set dopo che il secondo statunitense in classifica che ha vinto il secondo parziale per 6-4. 22.03 Manca sempre meno all'ingresso in campo di Sinner, con Tien che ha appena vinto il primo set contro Shelton per 7-6 (3), centrando il vantaggio che vorrà sicuramente sfruttare per chiudere il match nel secondo set. 20.25 Buonasera amici di OA Sport, è terminato il primo match del Campo 1 ad Indian Wells, con Sabalenka che ha battuto agilmente la rumena Cristian, superata con un secco 2-0 (6-4, 6-1).